José Mourinho é recepcionado por multidão no Fenerbachçe: ‘Essa camisa é minha pele agora’

As ruas de Istambul se coloriram de amarelo e preto neste domingo para calorosa recepção ao técnico José Mourinho, de 61 anos, contratado para a vaga de Ismail Kartal. Desde o desembarque na Turquia, o português foi bastante festejado. Cerca de 20 mil torcedores estiveram no estádio Hulker para presenciar a assinatura de contrato por dois anos.

Mourinho entrou em campo ao lado do presidente do clube, Ali Koc. Ovacionado, viu torcedores invadirem o gramado por um primeiro contato e não escondeu a surpresa com a recepção de gala. Na Roma, com desfile em carro aberto pelas ruas da capital italiana, também havia recebido tratamento de superestrela.

“Em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês pelo carinho. Senti isso desde a primeira vez que meu nome foi vinculado com o Fenerbahçe”, afirmou, reconhecendo que esse amor da torcida pelos treinadores vem somente após conquistas.

“Normalmente, um treinador é amado depois das vitória. No meu caso, sinto que sou amado antes e lhes promete, desde já, que pertenço à família Fenerbahçe. Obrigado pelo seu amor”, disse, às arquibancadas cheias.

O português recebeu uma camisa do clube com os dizeres Special One nas costas, em referência como é considerado na Europa, o no meio do campo, com a camisa amarela do clube, a girou para comandar os cânticos da torcida e já fez juras de amor. “Eu prometo a vocês, esta camisa é como minha pele e ossos agora.”

Ainda revelou que o “apreço” dos fanáticos torcedores aumenta muito sua responsabilidade no clube, mas não fugiu da missão ousada e prometeu que fará de tudo para buscar grandes conquistas e elevar o nome do Fenerbahçe no planeta. “Seus sonhos agora são os meus sonhos.”