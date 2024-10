José Martínez treina no Corinthians após Data Fifa e encara Athletico-PR: ‘Jogo superdifícil’

O técnico Ramón Díaz sabe da necessidade de força máxima para a batalha com o Athletico-PR, no retorno do Brasileirão, quinta-feira, na Neo Química Arena, e ganhou um reforço de peso nesta terça-feira (15).

Por causa do cartão amarelo sofrido contra a Argentina, o volante venezuelano José Martínez acabou retornando antes da Data Fifa e está à disposição.

O volante é uma das peças que se firmaram no meio e vital na marcação. Ganhar dos paranaenses, com dois pontos a mais na tabela, significa dormir fora da zona de rebaixamento, já que o Vitória, com um na frente, só atua no sábado.

“Sabemos que é um jogo superdifícil, por nós, pela situação que estamos na tabela. Mas nós todos unidos vamos passar por essa partida. Temos que jogar e fazer uma boa partida na quinta”, afirmou Martínez, ciente do tamanho do confronto.

O jogador trabalhou com os companheiros nesta terça, mas ainda não sabe quem estará a seu lado no meio-campo. De certo, o argentino Garro, na armação. Mas Carrillo pode ser mantido, com apenas dois homens na frente. O segundo volante é um mistério, com Breno Bidon ganhando a concorrência de Alex Santana, recuperado de contusão.

Martínez aproveitou para comemorar a apresentação com a seleção venezuelana, que empatou com a Argentina e segue bem na luta por vaga à Copa. “Muito contente de voltar à seleção em uma partida tão importante como essa com a Argentina, que é campeã da Copa América e do Mundial. Para nós foi uma partida bem guerreada, pudemos ficar com um ponto em casa, que é o que precisávamos. Precisávamos somar”, disse.

Garantiu, contudo, que não forçou o amarelo para reforçar o Corinthians, como muitos corintianos ficaram na torcida para que3 acontecesse. “A gente tenta evitar o cartão amarelo, mas são coisas que acontecem. Estou de volta aqui no Corinthians e à disposição do treinador para a partida de quinta-feira”, afirmou.