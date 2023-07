Jornalista esportivo Gil Rocha morre aos 63 anos por complicações cirúrgicas

O jornalista Gil Rocha, especializado em esportes, morreu na noite da última sexta-feira. Ele foi internado um dia antes e faleceu após parada cardíaca durante uma angioplastia, em procedimento cirúrgico. Tanto o velório quanto seu sepultamento estão sendo realizados neste sábado.

Gil foi um dos grandes responsáveis pela expansão do jornalismo esportivo no Sul do País. Após anos trabalhando na rádio Paiquerê, de Londrina, com direito a quatro coberturas de Copa do Mundo, uma delas sendo o tetra de 1994, ele ajudou na chegada do Globo Esporte, tanto na TV quanto digitalmente, ao estado, em 2011.

O jornalista era figura carimbada também nas transmissões ao vivo da emissora, tendo atuado diversas vezes como comentarista em partidas e participando de mesas redondas após as rodadas.

Falando do futebol local, ele esteve presente também em grandes momentos dos principais clubes paranaenses, atualmente na Série A do Campeonato Brasileiro: Athletico-PR e Coritiba. Em 1985, cobriu o título brasileiro do clube alviverde, e em 2001, a primeira conquista nacional dos rubro-negros. Em seus últimos anos de carreira, foi diretor de jornalismo da CBN Curitiba.

Ambos os times se manifestaram nas redes sociais e homenagearam Gil em sua passagem. O Athletico-PR prestou condolências aos familiares, destacou o profissionalismo do jornalista e relembrou sua presença em 2001. Já o Coritiba ressaltou que ele era referência no esporte, a cobertura de 1985 e mandou solidariedade aos seus entes queridos.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, também foi às redes lamentar a morte do profissional. Segundo ele, sua voz era característica marcante na comunicação do estado. “O jornalismo paranaense está de luto”, escreveu o político.