Jornal revela prisão de jogador do Manchester City por roubo de celular em casa noturna

O meio-campista Matheus Nunes, do Manchester City, foi detido na Espanha no início de setembro depois de se envolver em confusão em uma casa noturna de Madri. O brasileiro naturalizado português roubou o celular de um homem de 58 anos que tentou tirar uma foto sua no banheiro da casa noturna. O caso, ocorrido no dia 8 do mês passado, veio à tona somente nesta quarta-feira, revelado pelo jornal espanhol El Mundo.

De acordo com a publicação, o caso aconteceu às 5h30 (horário local) do dia 8, na capital espanhola. Testemunhas afirmam que o jogador de 26 anos tomou o celular de um homem e se recusou a devolver porque a fotografia teria sido tirada sem autorização. Em outra versão, o homem teria apenas encostado no jogador no banheiro, o que teria feito Nunes concluir que teria sido fotografado.

O atleta de 26 anos foi conduzido no fim da noite à delegacia, onde foi detido. Horas depois foi liberado. O jornal espanhol não informou se haverá investigação ou maiores consequências jurídicas para o jogador do Manchester City.

O jogador estava em Madri de folga, com seus amigos, porque o City não entraria em campo naquele fim de semana. Era Data Fifa e ele também não havia sido convocado para defender a seleção de Portugal nas partidas da Liga das Nações da Uefa.

Matheus Nunes nasceu em São Gonçalo (RJ), mas fez sua carreira toda na Europa, desde o juvenil. O volante tem passagens por Ericeirense, Estoril B, Estoril Praia, Sporting B e Sporting antes de rumar para o futebol inglês, onde defendeu o Wolverhampton entre 2022 e 2023. Na temporada passada, se juntou ao time comandado pelo técnico Pep Guardiola.

Naturalizado português, o meio-campista chegou a ser convocado para a seleção brasileira pelo então técnico Tite, em 2021. Na ocasião, alegou que não queria ficar em quarentena ao retornar à Inglaterra, devido às regras locais no contexto da pandemia de covid-19. Meses depois foi chamado pela seleção de Portugal, pela qual esteve na Copa do Mundo de 2022, no Catar, e também na Eurocopa deste ano.