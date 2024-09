Jornal inglês critica atuação de Casemiro no Manchester United: 'Show de horrores' - O Liberal

Considerado um dos melhores volantes do futebol mundial há poucas temporadas e ídolo do Real Madrid, o meia Casemiro não vem demonstrando sua melhor forma desde que chegou no Manchester United, na Inglaterra. Após temporada abaixo em 2023/24, o brasileiro foi criticado após a derrota do United diante do Liverpool no fim de semana por 3 a 0.

O jogador falhou nos dois primeiros gols marcados pelo adversário e foi substituído no intervalo. Em uma das falhas, deu um passe errado no campo de defesa e entregou de bandeja para Luís Diaz marcar o gol do Liverpool. Jornais ingleses não pouparam críticas ao meia nas análises após o jogo. O jornal The Sun classificou a partida de Casemiro como “nota 2” e afirmou que a atuação foi “um show de horrores”.

Mesmo com a saída do brasileiro no intervalo, o United não apresentou grande melhora e seguiu sendo dominado pelo Liverpool. Na segunda etapa, Salah ainda fez o terceiro, fechando o placar. Com o resultado, a equipe de Casemiro ocupa a 14ª posição no Campeonato Inglês, com três pontos. São duas derrotas e uma vitória em três jogos.

E, apesar do desempenho ruim, o técnico Erik Ten Hag defendeu o volante brasileiro em entrevista coletiva após o jogo. “Casemiro tem mais experiência do que eu. Jogou nas duas melhores equipes do mundo. Não precisamos apontar o dedo. Isso não vai nos ajudar agora. Quando você sofre um gol, não pode apenas apontar um erro. Qual é o sentido de dizer que Casemiro perdeu a bola? Ele perdeu a bola porque queria ser corajoso. Faz parte do futebol. Não façam disso uma coisa individual”, afirmou o treinador holandês.

A próxima partida do Manchester United será contra o Southampton, fora de casa, no dia 14 de setembro. As rodadas das ligas nacionais na Europa estão interrompidas por conta da disputa da Data Fifa, com jogos entre os dias 5 e 10 de setembro. No caso do Brasil, Casemiro não foi convocado por Dorival Jr. e não jogará diante de Equador e Paraguai.