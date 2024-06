Jornal espanhol detona partida de Vini Jr. contra a Costa Rica: ‘Atuação de bola de lata’

O atacante Vinícius Júnior foi bastante criticado após a atuação da seleção brasileira contra a Costa Rica, na estreia na Copa América, na noite de segunda-feira. Cotado para o prêmio de melhor do mundo, ele não foi poupado pela imprensa internacional após o empate sem gols com os costa-riquenhos. O jornal espanhol Sport disse que a performance é digna de “bola de lata”.

O periódico ainda escreveu que o desempenho de Vini Jr. é decepcionante e que não condiz com as expectativas geradas pelos torcedores devido à sua última temporada.

“O que aconteceu nesta última manhã no Brasil x Costa Rica (0 a 0), que encerrou o primeiro dia de competição, é um horror individual e coletivo. Por mais que os torcedores do Real Madrid e sua bolha midiática tentem silenciar e virar a página sobre o que aconteceu, a atuação de Vinícius no SoFI Stadium, em Los Angeles, é um balde de água fria e um choque de realidade”, diz a publicação.

Seguindo as críticas, o jornal citou também que a seleção brasileira continua falhando ao tentar colocar Vini Jr. como substituto de Neymar e que o atacante não consegue ter o mesmo desempenho que tem no Real Madrid.

“Vinícius Jr. não brilha com o Brasil. As estatísticas corroboram isso. São apenas três gols em 31 jogos. Há um ano que não marca um gol, o último foi no amistoso contra a Guiné (4 a 1) no estádio RCDE, em 2023. O Brasil falha em tentar colocá-lo no posto de Neymar”, afirmou o jornal.

Vini Jr. começou como titular no empate por 0 a 0 contra a Costa Rica. O jogador permaneceu em campo até os 26 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Savinho. De acordo com o técnico Dorival Júnior, a substituição foi feita porque ele acreditava que o atacante estava bem marcado.

Com o empate o Brasil está na segunda colocação do Grupo D, com um ponto. A próxima partida da seleção é contra o Paraguai nesta sexta-feira.