Jornal argentino detona seleção brasileira contra a Colômbia: ‘Impotente e inofensiva’

A atuação da seleção brasileira no empate com a Colômbia, por 1 a 1, na noite de terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa América, não passou despercebida pelo jornal argentino Olé. “Impotente e inofensiva” foram algumas palavras usadas pelo periódico para resumir a atuação dos comandados de Dorival Júnior. Embora tenha saído na frente com um golaço de falta de Raphinha, a seleção viu a Colômbia controlar as ações, principalmente no segundo tempo.

“Poucas vezes o Brasil esteve tão longe de lembrar o Brasil. Tão divorciado de sua identidade. Da sua alegria clássica. Do seu futebol. Tão impotente. Tão inofensivo”, disparou o jornal argentino.

Vinícius Júnior também não escapou das críticas. O atacante do Real Madrid esteve apagado em campo e ainda foi amarelado no início do jogo por uma falta em James Rodríguez. O jogador ficou suspenso para o jogo das quartas de final.

“A verde e amarela encontrou em Raphinha sua principal arma ofensiva. O jogador do Barcelona mostrou velocidade pela direita. Na outra ponta, Vinícius estava desligado. A estrela do Real Madrid parecia irritada. Ele parecia mais preocupado em mergulhar e pedir amarelo do que explorar sua qualidade”, destacou o Olé.

O resultado fez o Brasil terminar na vice-liderança do Grupo D, com 5 pontos. Foram dois empates e uma vitória. Nas quartas de final, a seleção enfrenta o Uruguai, em jogo marcado para sábado, às 22h (horário de Brasília).