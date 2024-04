Esporte Jornais da Espanha enaltecem drible de Endrick em empate do Palmeiras com o Flamengo

O jogo entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque no domingo pelo Campeonato Brasileiro terminou empatado em 0 a 0. Mesmo sem marcar, o atacante Endrick se destacou com um drible no volante Allan. De costas para o marcador no lance, o atacante colocou a bola entre as pernas do adversário. Festejada pelos torcedores palmeirenses, a jogada repercutiu na imprensa da Espanha.

O jornal “Marca” enfatizou que o drible não dá para ser replicado nem em videogames. “O jovem brasileiro tem um ‘highlight’ cada vez que entra em campo”, escreveu o periódico. “Enquanto seus futuros companheiros comemoravam a virada no jogo contra o Barcelona, o menino viralizou com um ‘controle de drible’ impossível na partida contra o Flamengo”, complementou.

O Diário “As” ressaltou a “categoria” e relembrou as comparações entre Endrick e Ronaldo para dizer que a caneta que ele aplicou em Allan se parece com um lance de “Ronaldinho e Neymar”. “O jogador do Palmeiras fez esse drible maravilhoso que tem quatro milhões de visualizações nas redes sociais”, escreveu o jornal.

Além da imprensa espanhola, o ex-jogador Raúl, ídolo do Real Madrid e atual técnico do Castilla (categoria de base do clube), elogiou Endrick e se mostrou ansioso para ver o brasileiro com a camisa madridista. A ida do atacante para a equipe da Espanha será no meio deste ano, quando ele completar 18 anos.

“O Endrick já está mostrando no dia a dia que é um grande jogador. Nós temos muita vontade de vê-lo de branco (camisa do Real Madrid), de ajudá-lo, protegê-lo e de (fazer com) que ele se sinta como mais um (membro) da família madridista”, disse Raúl durante o Prêmio Laureus 2024, celebração considerada o “Oscar do esporte” que aconteceu em Madri nesta segunda-feira.