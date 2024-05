Jorge Martin bate recorde e larga na pole na etapa da França da MotoGP

O espanhol Jorge Martin conquistou a pole position da etapa da França de MotoGP neste sábado com um novo recorde no circuito de Le Mans. A sessão classificatória foi dramática, com quedas de Martin e do italiano Francesco Bagnaia, que conseguiu o segundo tempo, na parte final do treino. O espanhol Maverick Viñales completa a primeira fila.

“Estou muito satisfeito. Sabíamos que era una pista boa”, afirmou o líder do Mundial de MotoGP, que foi o primeiro piloto a completar os 4,19 km do circuito francês abaixo de 1 minuto e 30 segundos e marcou 1min29s919. “Foi excelente”, afirmou Bagnaia, que também é o segundo na classificação do Mundial.

Além de Martin e Bagnaia, o australiano Jack Miller e o espanhol Aleix Espargaro também sofreram quedas durante o treino, mas sem gravidade. O ídolo local, o francês Fabio Quartararo, empurrado pela torcida, conquistou seu melhor resultado na temporada e terminou em oitavo lugar atrás da jovem promessa espanhola Pedro Acosta, de 19 anos.

Marc Marquez, que não conseguiu se classificar para o Q2 por 108 milésimos, obteve seu pior resultado na temporada e larga em 13º. Além dele, outros grandes nomes ficaram de fora do Q2. Alex Márquez larga na 17ª posição, e, no final do grid, Brad Binder tenta uma corrida de recuperação saindo do 22º lugar.

Na classificação do Mundial, Martin lidera com 92 pontos, 17 a mais do que Bagnaia (75). Na terceira colocação, aparece o italiano Enea Bastianini, com 70, um ponto a mais do que o espanhol Pedro Acosta.

Confira o grid de largada da Etapa da França:



1º Jorge Martin (Pramac), 1min29s919

2º Francesco Bagnaia (Ducati), a 0s192

3º Maverick Viñales (Aprilia), a 0s394

4º Fabio Di Giannantonio (VR46), a 0s517

5º Marco Bezzecchi (VR46), a 0s634

6º Aleix Espargaro (Aprilia), a 0s653

7º Pedro Acosta (Tech3), a 0s731

8º Fabio Quartararo (Yamaha), a 0s767

9º Franco Morbidelli (Pramac), a 0s863

10º Enea Bastianini (Ducati), a 0s867

11º Jack Miller (KTM), a 1s088

12º Miguel Oliveira (Trackhouse), a 1s156

13º Marc Marquez (Gresini Ducati), a 0s667

14º Raul Fernandez, a 0s757

15º Johann Zarco (LCR), a 0s972

16º Alex Rins (Yamaha), a 1s148

17º Alex Marquez (Gresini), a 1s229

18º Joan Mir (Repsol Honda), a 1s267

19º Takaaki Nakagami (LCR Honda), a 1s355

20º Augusto Fernandez (Tech3), a 1s554

21º Luca Marini (Repsol Honda), a 1s918

22º Brad Binder (KTM), a 2s309