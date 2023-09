Jorge Jesus pode ter contrato rescindido no Al-Hilal por ‘baixo rendimento’, diz TV

O Al-Hilal é líder isolado do Campeonato Saudita, com 16 pontos de 18 possíveis, mas a direção do clube não anda nada satisfeita com as apresentações da equipe e comunicou o empresário do técnico Jorge Jesus que pode rescindir o contrato caso o rendimento do time não melhore.

A frustração veio após empate por 1 a 1 buscado nos acréscimos e com futebol sofrível diante do modesto Navbahor Namangan, do Usbequistão, no King Fahd International Stadium, em Riad, pela Liga dos Campeões da Ásia. A informação do encontro com o empresário de Jesus foi da emissora de TV, Sport Italia.

Com alto investimento e contratação de nomes de peso, casos de Neymar, Koulibaly, Malcom, Rubén neves, Milinkovic-Savic, além da manutenção de Michael e Al-Dawsari, os dirigentes sauditas imaginavam que o time daria show em todos os jogos.

Não pegou bem para o treinador português, também, deixar Neymar na reserva diante do Al-Riyadh, pelo Campeonato Saudita. O treinador teve de vir a público explicar a escolha e disse que estava preservando o brasileiro para a Liga dos Campeões da Ásia. Nem mesmo a goleada por 6 a 1 foi suficiente para convencer os diretores.

Por causa do regulamento da Liga dos Campeões da Ásia, Jesus só poderá usar cinco de seus oito estrangeiros por rodada na competição. Mas no Campeonato Saudita, pode escalar todas as estrelas e tentará fazer a equipe ter apresentações mais vistosas a partir desta quinta-feira, em visita ao Dhamk.

Na segunda-feira ainda há jogo da Copa do Rei Saudita e o clube também atuará fora de seus domínios, na cada do Al Jabalian. O retorno ao King Fahd International Stadium ocorre somente no dia 29, quando terá a obrigação de brilhar contra o Al-Shabab para voltar a encher o estádio.