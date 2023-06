Jorge Jesus é o novo treinador da seleção da Arábia Saudita, diz jornal

O técnico Jorge Jesus já definiu o seu futuro após sua passagem pelo Fenerbahçe. Ele vai assumir o comando da seleção da Arábia Saudita. O jornal árabe “Al Riyadh” informou nesta quarta-feira que o treinador português definiu as bases do contrato com os dirigentes e o vínculo será de três anos. O objetivo da entidade local é preparar uma equipe forte visando a Copa do Mundo de 2026.

Essa será a segunda passagem do comandante pelo mundo árabe. Antes de assumir o Flamengo, e fazer história no time carioca, Jesus treinou o Al Hilal entre 2018 e 2019. Agora, neste novo desafio, o treinador vai ter como prioridade as eliminatórias asiáticas

Como a Arábia esteve presente nos dois últimos mundiais, os dirigentes querem fazer um trabalho sólido para marcar presença na Copa que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

A opção por mudar de ares acontece às vésperas de uma decisão de título, já que o Fenerbahçe terá pela frente, neste domingo, o Istanbul Basaksehir . As duas equipes estão na final da Copa da Turquia.

Há pouco mais de dois meses, o português voltou a entrar no radar da diretoria do Flamengo em função dos maus resultados do treinador Vítor Pereira à frente do clube rubro-negro. Ele condicionou a sua vinda somente ao final do contrato na Turquia, que seria a partir de julho. A diretoria não quis esperar o prazo estipulado e optou pela contratação do argentino Jorge Sampaoli.