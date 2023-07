Jorge Jesus celebra retorno ao Al Hilal: ‘Feliz de voltar para onde fui feliz’

Após semanas de especulações e sondagens no Brasil, Jorge Jesus finalmente foi apresentado no Al Hilal, clube da Arábia Saudita, onde garante que “foi feliz”. O treinador de 68 anos encerrou seu trabalho no Fenerbahçe da Turquia e assinou com os sauditas até o final da temporada 2023/24, substituindo o argentino Ramón Díaz.

“Sempre fico feliz de voltar para onde fui feliz”, publicou o técnico português em suas redes sociais. Jesus trabalhou no Al Hilal entre 2018 e 2019, antes de assumir o Flamengo. O clube carioca, inclusive, chegou a sondar o ex-treinador antes de assinar com Jorge Sampaoli, mas se recusou a esperar até o final do contrato com o Fenerbahçe.

Apesar da felicidade em voltar para a Arábia Saudita, Jorge Jesus tinha outros planos para a carreira neste momento: dirigir a Seleção Brasileira. O treinador português adiou em alguns dias seu retorno ao Al Hilal esperando o convite da CBF, que nunca veio – o Brasil optou em insistir no italiano Carlo Ancelotti, hoje no Real Madrid.

Na primeira passagem pelo clube saudita, Jorge Jesus somou 19 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota em 25 jogos. Entre agosto de 2018 e janeiro de 2019, o treinador colecionou problemas com a diretoria do clube e deixou o país com apenas uma Supercopa da Arábia Saudita, antes de assumir o Flamengo e conquistar inúmeros títulos pela equipe rubro-negra, dentre eles, o Brasileirão e a Copa Libertadores.