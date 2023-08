Esporte Jordi Alba é oficializado no Inter Miami: ‘Messi quer ganhar tudo e estamos aqui para ajudá-lo’

O Inter Miami oficializou nesta terça-feira a contratação do lateral-direito Jordi Alba, mais um atleta ex-Barcelona. O jogador foi apresentado no Estados Unidos e prometeu fazer de tudo para ganhar muitos títulos na nova casa. Revelou que essa sede de conquistas veio do ídolo Messi.

“Messi é muito exigente e veio para Miami para ganhar tudo. Estamos aqui para ajudá-lo”, disse Alba, que conversou bastante com o argentino durante o treino, em papo descontraído e ambicioso. Além da dupla, o clube também trouxe Busquets do clube catalão.

“Grupo de jogadores muito bom para competir por todos os títulos que disputaremos. Emocionante estar aqui e chego para competir forte e deixar o Inter Miami no mais alto possível”, disse Alba. “Tive muita sorte em ganhar tudo com mo Barcelona e quase tudo com a seleção (da Espanha). Sou muito competitivo e venho aqui para ganhar.”

Messi e Busquets já estrearam e Jordi Alba garante que também está preparado caso Tata Martino opte por ele já no próximo jogo, nesta quarta-feira, contra o Orlando City. O lateral revelou que vinha trabalhando fisicamente na Espanha e que se sente muito bem fisicamente e animado com o novo desafio da carreira.

Tata Martino deixou no ar a possibilidade de estreia do lateral já nesta quarta-feira. “Ele chegou em boas condições. Na quarta-feira definimos se ele joga ou não, mas está entre os relacionados para a partida contra o Orlando City”, disse o treinador argentino.