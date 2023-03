Jon Jones ‘atropela’ Ciryl Gane e é o novo campeão dos pesos pesados UFC

Após três anos sem pisar em um octógono, Jon Jones retornou ao topo do UFC. Na madrugada deste domingo, 5, o lutadoR americano não tomou conhecimento de seu rival, o francês Ciryl Gane, campeão interino da categoria, e conquistou o cinturão dos pesos pesados (até 120kg) logo no primeiro round da luta principal do UFC 285, em Las Vegas.

Incontestável na categoria meio-pesado (até 93 kg), essa foi a primeira luta de Bones na nova divisão. Lutando pelo cinturão vago, o americano dominou o confronto desde o primeiro minuto e não demorou muito para levar Gane ao chão. Aos 2 minutos e 4 segundos do primeiro round, Jones encaixou uma guilhotina no francês, finalizando seu adversário e conquistado o título.

“Estou muito feliz, trabalhei por isso por muito tempo, muitas pessoas pensaram que eu nunca voltaria, mas mantive minha fé no meu objetivo e na minha missão”, disse Bones em entrevista após a luta. O lutador ainda brincou, imitando uma cabra ao final de sua fala. Em inglês, o termo “GOAT” pode se referir ao animal cabra, mas também é um acrônimo da expressão “Greatest Of All Time”, ou “Melhor de Todos os Tempos”, em português.

Desde fevereiro de 2020, quando venceu Dominick Reyes em uma decisão controversa dos juízes, Jones não luta no UFC. O atleta esteve preparando o seu corpo para a transição de divisão, processo que o próprio admite não ter sido fácil.

Além disso, o hiato em sua carreira também ocorreu devido às negociações para um novo contrato com o UFC. A luta pelo título era para ser contra o então campeão, o camaronês Francis Ngannou, que não acertou os valores com a organização e foi liberado para buscar melhores oportunidade, provavelmente no boxe.

As conversas se arrastaram, adiando o retorno de Jon Jones, até que Dana White, o chefão do UFC, tomou a decisão definitiva de colocar Gane, o postulante número um da categoria, como o adversário pelo título. O norte-americano também recebeu um aumento para a nova sequência nos pesados, após ameaçar sua própria investida no boxe.

Agora campeão dos pesos-pesados, o lutador já indicou contra quem deseja fazer sua primeira defesa de cinturão. “Querem me ver contra o Miocic? Se o Stipe quer me enfrentar, vou me manter treinando. Ele é o maior campeão peso-pesado de todos os tempos e quero lutar contra ele”, afirmou Jones após a vitória.