Jokic faz história e Denver Nuggets confirma vaga nos playoffs da NBA

Em noite inspirada de Nikola Jokic, o Denver Nuggets fez a lição de casa, ao vencer o Memphis Grizzlies por 122 a 109, e garantiu a última vaga direta nos playoffs da NBA. Jogando em casa, a equipe foi liderada mais uma vez por Jokic, que fez história no campeonato ao se tornar o primeiro jogador da NBA a marcar 2.000 pontos, 1.000 rebotes e 500 assistências em apenas uma temporada.

Para alcançar tal marca, o pivô sérvio liderou os Nuggets com mais um “double-double” na temporada, de 35 pontos e 16 rebotes, além de seis assistências. Com tal marca, o jogador se torna ainda mais forte candidato ao posto de MVP, prêmio que recebeu na temporada passada.

“A disputa pelo MVP nem existe desta vez. Há outros grandes jogadores na competição. Mas o que Nikola Jokic fez neste ano com sua equipe… Tudo o que enfrentamos, é incrível”, exaltou o técnico dos Nuggets, Michael Malone. “Ele foi bom no ano passado, e está ainda melhor neste ano.”

Jokic alcançou suas marcas no último quarto do jogo, muito tempo depois de sofrer, logo no primeiro minuto de jogo, um grande corte na cabeça, após cotovelada de Jaren Jackson. O sérvio precisou de cuidados especiais para parar de sangrar e poder continuar no jogo em que faria história logo em seguida.

Os Nuggets contara ainda com 22 pontos de Aaron Gordon e 16 de Bones Hyland e Will Barton. Desmond Bane foi o maior pontuador dos Grizzlies, com 14 pontos, numa noite em que sete jogadores da equipe chegaram aos dois dígitos na pontuação.

Com 48 vitórias e 33 derrotas, o time de Denver garantiu o sexto lugar da Conferência Oeste. Era a última vaga direta disponível para os playoffs. Os quatro times que ficaram logo atrás vão disputar o play-in, repescagem que dá as duas vagas finais nos playoffs em cada conferência.

Pela mesma rodada, o Golden State Warriors reagiu nesta reta final ao derrotar o combalido Los Angeles Lakers por 128 a 112. O time da casa foi liderado por Klay Thompson e seus 33 pontos. Jordan Poole obteve um “double-double” de 19 pontos e 11 assistências. Pelos Lakers, o destaque foi Talen Horton-Tucker, que anotou seu recorde de 40 pontos.

O time de Los Angeles não contou com LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook e Carmelo Anthony, depois da decepção do último jogo, quando perdeu para o Phoenix Suns e teve encerrada suas chances de avançar aos playoffs e ao play-in. Já os Warriors seguem na briga pelo terceiro lugar da Conferência Oeste, já garantidos na próxima fase da competição.

A disputa pela primeira posição segue apertada na Conferência Leste. Em casa, o Milwaukee Bucks bateu o Boston Celtics por 127 a 121. Giannis Antetokounmpo e Jrue Holiday anotaram 29 pontos cada manter os Bucks (50 vitórias e 30 derrotas) na cola do Miami Heat (52/28). Em terceiro na tabela (50/31), os Celtics foram liderados por Jaylen Brown e seu “triple-double” de 22 pontos, 11 assistências e 10 rebotes.

Confira os jogos da noite desta quinta-feira:

Charlotte Hornets 128 x 101 Orlando Magic

Toronto Raptors 119 x 114 Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks 127 x 121 Boston Celtics

New Orleans Pelicans 127 x 94 Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves 127 x 121 San Antonio Spurs

Denver Nuggets 122 x 109 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 128 x 112 Los Angeles Lakers

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Detroit Pistons x Milwaukee Bucks

Washington Wizards x New York Knicks

Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers

Toronto Raptors x Houston Rockets

Chicago Bulls x Charlotte Hornets

Miami Heat x Atlanta Hawks

Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers

Utah Jazz x Phoenix Suns

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder