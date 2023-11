Joia gera expectativa e deve ganhar espaço no São Paulo, mas Dorival não quer queimar etapas

Aposta da base tricolor, o meia William Gomes, de apenas 17 anos, foi relacionado para um jogo do time profissional pela primeira vez e ficou no banco de reservas durante o empate sem gols com o Santos, na Vila Belmiro, neste domingo. A presença da jovem promessa gerou expectativa na torcida são-paulina, mas o técnico Dorival Júnior acabou não o acionado. Embora a tendência seja que o garoto comece a ganhar chances, principalmente na próxima temporada, o treinador não quer queimar etapas, nem com William, nem com nenhum outro jovem, como o atacante Caio Matheus, de 19 anos, que também foi relacionado.

“Eles se apresentaram ontem depois da partida e pouco trabalharam com a gente. Eles não trabalharam comportamentos que são necessários para jogar, comportamentos que eu falo, principalmente defensivos, cumprindo funções. Tivemos pouco contato. Ficamos sem o Alexandre Pato e o James Rodríguez, então tivemos que trazê-los porque temos o departamento médico bem carregado, como vocês sabem, mas são garotos promissores e com calma, se Deus quiser, terão a primeira oportunidade”, comentou o técnico.

Caio já tem dois jogos disputados pelo profissional, ambos disputados em 2022, e até um gol marcado, mas uma lesão grave o tirou de combate por quase dez meses. Ao se recuperar, em abril, foi realocado para o time sub-20, no qual tem atuado ao lado de William Gomes. Depois de ser vice-campeão paulista sub-17, William passou a ser aproveitado no sub-20 e marcou dois gols no primeiro jogo da semifinal do Paulistão da categoria, contra a Ferroviária. Durante a paralisação do Brasileirão para a Data Fifa, voltará à base para disputar a final do estadual, no sábado. O adversário pode ser o Palmeiras, que joga a semifinal nesta segunda.

De acordo com Dorival, após a decisão do Campeonato Paulista, o meia de 17 anos e Caio voltarão a treinar com os profissionais, dessa vez acompanhados de mais dois companheiros de Cotia: os atacantes Henrique, de 17 anos, e Talles Wander, de 20. “Esses garotos vão retornar agora, vão jogar no sábado uma decisão com o Palmeiras. Depois, retornam no domingo e a partir de domingo ficar com a gente. Traremos também, além dos dois que aqui estavam: o Henrique, do sub-17, e o Talles do sub-20, para que possam ser observados e a gente possa estruturar o que teremos para o ano que vem”.

Como o São Paulo tem vaga garantida na Libertadores por ter sido campeão da Copa do Brasil e já se afastou da briga contra o rebaixamento, os jovens talentos tricolores podem aparecer em campo nas rodadas finais do Brasileirão. O time ainda tem pela frente confrontos com Cuiabá, Bahia, Atlético-MG e Flamengo.