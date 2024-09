Joia do São Paulo desequilibra em vitória contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte

O São Paulo venceu o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de uma partida de pouca criatividade, os são-paulinos tiveram no garoto William Gomes, de 18 anos, o principal ponto positivo. No que foi a quinta partida do atacante em 2024, ele marcou o segundo gol como profissional.

A vitória dos reservas são-paulinos vem em boa hora, após o baque da eliminação para o Atlético-MG na Copa do Brasil. O resultado ainda deixa a equipe tricolor na quinta posição, com 44 pontos, seguido pelo Bahia, com 42. O Cruzeiro vem logo em seguida, em sétimo, 41 de pontuação.

William Gomes foi o destaque do jogo e fez o gol da vitória do São Paulo – Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O time de Zubeldía volta a campo pelas quartas de final da Libertadores contra o Botafogo, no Rio, na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). No mesmo horário, mas na quinta-feira, o Cruzeiro visita o Libertad, pelas quartas de final da Sul-Americana.

A opção pelo time reserva fez com que o São Paulo ganhasse mais velocidade nas saídas pelos lados, com Erick e William Gomes. No meio, onde normalmente Luciano e Lucas circulam, faltava quem conseguisse organizar esses ataques.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ainda assim, o Cruzeiro demonstrou falhas na marcação. Em uma delas, William Gomes recebeu sozinho nas costas de Zé Ivaldo, deu um chapéu em Cássio e fez o gol. Para a sorte do goleiro, o atacante estava impedido.

Os cruzeirenses, contudo, também não enfrentavam grande desafio para avançar. A vontade dos são-paulinos se perdia em botes errados e um desmanche da formação tática, em perseguição à bola. Somente no último terço um defensor que “sobrava” continha o ataque.

Com duas defesas falhas em campo, os dois times conseguiam ações ofensivas mais nos erros do adversário do que por construções próprias. Foi quando William Gomes começou a se destacar. Ele conseguiu criar a única chance bem construída na primeira etapa, deixando Erick em condições de finalizar. Cássio saltou bem para defender.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Impressionou negativamente o desempenhou de Kaio Jorge. O ex-santista retornou da Europa para reencontrar o bom nível que teve quando surgiu, mas, com apenas um gol na passagem pelo Cruzeiro, pouco fez neste domingo. Ele pode mais.

Já Zubeldía promoveu um espetáculo à parte, como costuma. Não que tenha feito grandes movimentações para melhorar o time. As reclamações do treinador é que ganham aspecto teatral, de joelhos no chão e gritos aos céus. A atuação, já com a primeira etapa finalizada, rendeu a ele mais um cartão amarelo para sua coleção.

A equipe são-paulina voltou ao segundo tempo investindo ainda mais nos avanços de William Gomes. O camisa 39, porém, não tinha como resolver sozinho. Na área, os levantamentos não encontravam ninguém vestindo uniforme branco.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Quando foi Gomes quem recebeu o passe de Erick em contra-ataque, o garoto, sim, resolveu. Assim como no lance no começo do jogo, ele correu às costas de Zé Ivaldo para ser encontrado livre. Finalizou tranquilo e sem chances para Cássio.

O São Paulo pôde priorizar, então, a defesa e segurar o Cruzeiro para sair de Belo Horizonte com três pontos. A equipe manteve a presença no ataque somente com contra-ataques para William Gomes, até que o atacante foi substituído para a estreia do norte-irlandês Jamal Lewis.

O Cruzeiro quis sufocar o São Paulo nos minutos finais. Levantamentos na área são-paulina carregaram a tensão do final do jogo, mas o time tricolor resistiu.

CRUZEIRO 0 X 1 SÃO PAULO

CRUZEIRO – Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon (Kaiki Bruno); Walace (Lautaro Díaz), Lucas Romero (Fabrizio Peralta) e Matheus Henrique (Matheus Vital); Matheus Pereira, Vitinho (Gabriel Veron) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra.

SÃO PAULO – Jandrei; Ferraresi, Ruan e Sabino; Igor Vinicius (Alan Franco), Santi Longo (Luiz Gustavo), Marcos Antônio e Michel Araújo (Rodriguinho); Erick (Wellington Rato), William Gomes (Jamal Lewis) e André Silva. Técnico: Luís Zubeldía.

GOL – William Gomes, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Kaio Jorge, Matheus Henrique, Lucas Romero e Gabriel Veron (Cruzeiro) e Ferraresi, Michel

Araújo, Luís Zubeldía e André Silva (São Paulo).

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO).

RENDA – R$ 1.884.748,00.

PÚBLICO – 44.743 presentes.

LOCAL – Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.