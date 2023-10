Joia de R$ 552 milhões desencanta após 23 jogos e Chelsea bate o Fulham fora de casa

A grande polêmica do mercado da bola no futebol inglês de janeiro ocorreu por causa de um talentoso jogador do Shakhtar Donetsk. O Chelsea, com oferta de 100 milhões de euros (cerca de R$ 552 milhões na época), deu um chapéu do Arsenal e contratou a jovem joia ucraniana Mykhailo Mudryk, de 22 anos. O garoto, porém, demorou 24 jogos para anotar com a camisa do clube. Abriu caminho nesta segunda-feira para a vitória sobre o Fulham, fora de casa, por 2 a 0.

Com a camisa 10 do Chelsea nas costas, Mudryk até vinha realizando boas apresentações. Mas a cobrança era pelo fato de não conseguir ir às redes adversárias. Ele fechou a temporada passada em branco, mas finalmente celebrou, no encerramento da sétima rodada do Inglês.

Nesta segunda, em jogo vital para o Chelsea se afastar das perigosas últimas colocações, o Craven Cottage foi o palco do 1º gol de Mudryk. Aos 18 minutos, o garoto recebeu belo passe do Colwill, dominou e mandou às redes do goleiro Leno.

Eufórico e aliviado, o camisa 10 deslizou no gramado do estádio para celebrar seu primeiro gol no clube. Ele ainda abraçou os companheiros mais próximos, enquanto todo o time festejou seu desencanto. A torcida no clube ela grande por Mudryk.

O time ainda celebrava quando Broja se redimiu de gol perdido com um minuto – estava cara a cara e falhou -, e ampliou no minuto seguinte. Com 2 a 0 aos 19 minutos, bastava ao Chelsea administrar bem para somar sua segunda vitória apenas na competição.

E foi justamente o que ocorreu. O Chelsea aproveitou o desespero do Fulham em tentar diminuir o placar para tocar a bola com qualidade e até criar chances de empatar. Atrás, soube se postar bem para chegar aos 8 pontos e se afastar da zona de perigo.