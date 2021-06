Esporte John pode retornar à meta do Santos contra Sport pela oitava rodada do Brasileiro

O goleiro John poderá retornar à meta do Santos contra o Sport, nesta quarta-feira, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30, na Vila Belmiro. Em recuperação de um entorse no joelho, o atleta treinou, nesta segunda-feira no CT Rei Pelé e será reavaliado nesta terça, após a última atividade antes da partida.

Além de John, apenas os reservas na vitória, por 2 a 0, sobre o Atlético-MG estiveram no gramado sob orientação do técnico Fernando Diniz, que vai definir a escalação após o treino desta terça. Os titulares fizeram trabalho regenerativo.

Alison, com lesão no joelho, e Marinho, suspenso, estão fora. Em compensação, Camacho, que cumpriu suspensão no jogo contra o Atlético-MG, volta ao meio de campo santista. Com 11 pontos, o time de Diniz é o sexto colocado no Brasileirão.

Um Santos provável para entrar em campo nesta quarta: João Paulo (John); Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani (Carlos Sánchez); Lucas Braga, Kaio Jorge e Marcos Guilherme.