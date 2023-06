Jogos do Mundial de Clubes deste ano serão disputados na cidade de Jeddah

A Fifa anunciou nesta segunda-feira onde serão disputados os jogos do Mundial de Clubes deste ano, na Arábia Saudita. Somente a cidade Jeddah vai sediar as partidas, a serem realizadas em apenas dois estádios: o King Abdullah Sport City Stadium e o Prince Abdullah Al Faisal Stadium. O Mundial será disputado entre os dias 12 e 22 de dezembro.

Geralmente, o torneio de clubes costuma mandar seus jogos em duas cidades diferentes. Desta vez, a Fifa e a Federação de Futebol da Arábia Saudita (SAFF) decidiram escolher apenas um local para concentrar as atenções. Jeddah é a segunda maior cidade do país, atrás apenas da capital Riad.

Será a primeira vez que a Arábia Saudita vai receber o Mundial de Clubes. O país do Oriente Médio vem recebendo diversos eventos esportivos nos últimos anos, como jogos europeus e corridas de Fórmula 1 e Fórmula E, entre outras disputadas badaladas do calendário esportivo mundial.

“Estamos muito felizes pela escolha de Jeddah, que tem estrutura em nível de estado da arte e reputação por receber grandes eventos esportivos. O esporte é um motor chave para as transformações pelas quais passa a Arábia Saudita, de olho em seu projeto Vision 2030, que estabelece que o Reino será um dos que mais cresce no ambiente esportivo”, disse Yasser Al Misehal, presidente da federação saudita.

O Mundial deste ano deve ser o último no formato atual, contando com sete equipes, de diferentes continentes e mais um representante do país-sede. O torneio vai ganhar em alcance e tamanho a partir de 2025, com 32 times, nos Estados Unidos. Palmeiras e Flamengo já estão garantidos.

Para o campeonato a ser disputado em dezembro deste ano, resta apenas uma vaga a ser preenchida. E é justamente a da América do Sul, uma vez que a Copa Libertadores ainda nem chegou na fase de mata-mata.

Já estão classificados para o Mundial o Manchester City, campeão da Liga dos Campeões da Europa; o Urawa Red Diamonds, campeão da Liga dos Campeões da Ásia; o Al Ahly, campeão da Liga dos Campeões da África; o León, campeão da Liga dos Campeões da Concacaf; o Auckland City, campeão da Liga dos Campeões da Oceania; e o Al-Ittihad, representante do país-sede, campeão do Campeonato Saudita.

O Al-Ittihad ganhou as manchetes nas últimas semanas por ter contratado o francês Karim Benzema, ex-Real Madrid. O atacante e seus companheiros de time vão jogar em casa no Mundial porque a sede do Al-Ittihad é Jeddah.