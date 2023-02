Jogadores ucranianos e russos discutem e provocam confusão em hotel na Turquia

Um hotel em Antália, na Turquia, viveu momentos de tensão na segunda-feira. Jogadores de futebol russos e ucranianos se encontraram em um corredor do hotel e começaram uma discussão acalorada, com agressões e ofensas.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os jogadores do time russo Shinnik Yaroslavl e do FC Minaj, da Ucrânia, de lados opostos do corredor trocando ofensas. Um deles tenta acertar o rival com um soco e, em seguida, chutam alguns objetos na direção oposta.

O Shinnik Yaroslavl disputa a segunda divisão da Rússia e ocupa atualmente a modesta nona colocação. Já o FC Minaj é um clube da elite do futebol ucraniano e está em 13º na liga nacional.

Em suas redes sociais, o FC Minaj se manifestou e explicou o acontecido, culpando os russos pela confusão. A alegação é que a briga teria iniciado quando os atletas do time russo destrataram funcionários do hotel. Já o Shinnik publicou uma nota oficial em seu site e negou que tenha dado origem ao confronto e que seus atletas reagiram às agressões contra um de seus atletas.

“A causa do confronto foi o comportamento vergonhoso dos jogadores de futebol da seleção russa em relação ao funcionário do hotel e os gritos provocativos ao povo da Transcarpátia (região do oeste da Ucrânia, onde fica localizada a cidade de Uzhhorod, que abriga a equipe)”, escreveu o clube ucraniano, que ainda nega espancamento a jogador em elevador e a informação de terem obrigado os russos a cantarem o hino ucraniano.

A nota ainda informa que a polícia foi chamada para controlar a briga e que foi exigido pelo clube ucraniano junto ao hotel que os jogadores russos fossem expulsos. Em contrapartida, a manifestação dos russos diz que seus atletas agiram para proteger um companheiro de equipe e confirmou a saída do hotel.

“Nossos jogadores agiram como um verdadeiro time, defendendo seu companheiro de equipe, que foi atacado. De acordo com os resultados do exame médico, não houve lesões graves nos jogadores. No momento, nossa equipe está segura, e o clube decidiu se mudar para outro hotel para evitar mais conflitos”, iniciou a manifestação do Shinnik, que indica que os interesses da Rússia também serão defendidos pelo time.

“Consideramos inaceitável e condenamos qualquer forma de violência e defenderemos não só os interesses do clube, mas também os interesses do nosso país. As agências de aplicação da lei estão investigando a situação”, completou.

No dia 20 de fevereiro, o conflito entre Rússia e Ucrânia no leste ucraniano completa um ano. Até o momento, não houve avanços significativos nas negociações pela paz na região.