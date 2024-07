Jogadores pendurados preocupam o técnico Nelsinho Baptista na Ponte Preta

Com dificuldades para repetir escalação na Ponte Preta, o treinador Nelsinho Baptista conta com nove jogadores pendurados. Dessa maneira, dificilmente ele deverá conseguir colocar o time ideal nas próximas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os zagueiros Sérgio Raphael, Luís Haquin e Mateus Silva, o lateral-esquerdo Gabriel Risso, os volantes Emerson Santos e Castro, e os atacantes Jeh, Gabriel Novaes e Matheus Régis estão com dois cartões amarelos.

Na sexta-feira, diante do Mirassol, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 15ª rodada da competição, apenas Luís Haquin e Gabriel Novaes não devem ser titulares.

Para essa partida, Nelsinho Baptista perdeu o meia-atacante Dodô, que recebeu o terceiro amarelo no empate sem gols com o Brusque. Por outro lado, o goleiro Pedro Rocha e o lateral-direito Igor Inocêncio retornam após cumprirem suspensão.

Depois de dois empates seguidos como visitante – contra Guarani e Brusque -, a Ponte Preta volta para casa, onde tem 100% de aproveitamento sob o comando de Nelsinho Baptista. Com o treinador, o time venceu CRB, Novorizontino e Ceará.

Na 13ª colocação, com 17 pontos, a Ponte Preta tenta se distanciar de vez da zona de rebaixamento para sonhar com algo a mais dentro da competição.