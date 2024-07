Esporte Jogadores do Vitória são agredidos por integrantes de torcida organizada em bar de Salvador

Os meias Dudu e Rodrigo Andrade, do Vitória, foram cercados e agredidos por integrantes de uma torcida organizada do clube na noite de domingo. A confusão aconteceu no bairro de Canabrava, em Salvador, enquanto os atletas frequentavam um evento particular em um bar da região.

O presidente da organizada, Gabriel Oliveira, chegou a se posicionar na rede social X, antigo Twitter, afirmando que os atletas teriam sido avisados sobre as consequências da “falta de comprometimento”, segundo ele, nas atuações pelo clube. “Nós avisamos, no Vitória só quem tem comprometimento. Quem não ouve ‘cuidado’, ouve ‘coitado'”, postou o integrante. O post foi apagado na sequência.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dois carros depredados. Um dos veículos pertencia a um dos atletas, enquanto o outro era de uma moradora da rua onde o bar fica localizado. Segundo relato de uma outra moradora, os integrantes da organizada pularam o muro do bar para agredir os atletas.

Rodrigo Andrade se abrigou em uma casa vizinha, enquanto Dudu tentou sair pelo muro do bar. Os dois atletas foram agredidos pelo grupo enquanto tentavam escapar do local. Outras pessoas que estavam no espaço não ficaram feridas.

O Esporte Clube Vitória se posicionou sobre a situação em nota oficial. A equipe afirmou que repudia os atos de violência contra os jogadores e que tratará a situação internamente em conjunto com a diretoria e os demais envolvidos. “Ressaltamos que não consideramos a violência como resposta para qualquer situação. Por isso, buscaremos as melhores formas de resolução”, diz o comunicado.

O rubro-negro baiano vive má fase no Brasileirão e ocupa o 16º lugar, com 15 pontos. Dudu e Rodrigo Andrade fizeram parte da campanha de acesso e título do Vitória na Série B da última temporada, além de terem conquistado o Campeonato Baiano de 2024.

Porém, no Campeonato Brasileiro deste ano, a dupla vem sendo criticada pela torcida por conta do mau desempenho. Rodrigo Andrade está lesionado e não vem atuando, enquanto Dudu chegou a ser afastado pela diretoria do clube por conta por questões de comportamento.

O técnico da equipe, Thiago Carpini, afirmou em coletiva após a derrota para o Botafogo, na última quinta-feira, que foi escolha sua não relacioná-lo para o jogo. Foi o sétimo jogo que o volante ficou de fora do elenco por opção do treinador, que deu pouca minutagem desde que assumiu o comando técnico do time.