Esporte Jogadores do São Paulo comemoram título da Supercopa com torcedores na Barra Funda

A delegação do São Paulo pousou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, ainda em festa após levantar a primeira taça do ano em jogo contra o Palmeiras e ganhar a Supercopa do Brasil. O jogo foi disputado em Belo Horizonte. O técnico Thiago Carpini comemorou sua primeira conquista após assumir o lugar de Dorival Junior. O elenco foi direto para o CT da Barra Funda, onde havia torcedores esperando sua chegada.

Em Belo Horizonte, o São Paulo empatou sem gols com o Palmeiras no tempo normal e ganhou nos pênaltis. Com a conquista, o São Paulo se tornou um dos poucos clubes do Brasil a jogar e vencer todos os torneios oficiais que disputou e que estão em vigor atualmente. Tornou-se o campeão de tudo.

Era início da madrugada, por volta de 1h, quando jogadores e comissão técnica se juntaram aos torcedores que aguardavam nas ruas da cidade.

Nas redes sociais, o perfil oficial do clube e de alguns torcedores publicaram vídeos da equipe chegando ao centro de treinamento, quando eram aguardados por uma pequena multidão que festejava o título. Foi a primeira conquista no ano. À frente estava Lucas Moura. O camisa 7 do time não participou da decisão, mas comandou o grupo nas ruas puxando o hino tricolor. Ele estava machucado.

O título rendeu ao São Paulo a premiação de R$ 10,47 milhões. Já o vice-campeão Palmeiras ficou com a quantia de R$ 5,5 milhões. A Supercopa é uma partida única entre o campeão do Brasileirão e o vencedor da Copa do Brasil.

Depois de muitos anos de seca, o São Paulo conseguiu conquistar três troféus nas últimas quatro temporadas. A fila teve fim em 2021, com o título do Paulistão, também sobre o rival Palmeiras. À época, o comandante era o argentino Hernán Crespo. Em 2023, veio a Copa do Brasil. E agora, a Supercopa. No começo da semana, o time de Carpini também quebrou um tabu ao derrotar pela primeira vez o Corinthians na Neo Química Arena.