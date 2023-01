Esporte Jogadores do Santos prestam homenagens a Pelé na Vila: ‘O maior de todos’

No cair da noite desta segunda-feira, alguns jogadores do Santos compareceram à Vila Belmiro, ao lado do técnico Odair Hellmann, para prestarem suas últimas homenagens ao Rei Pelé.

Estiveram na Vila Belmiro Soteldo, Zanocelo, Messias, Lucas Barbosa, Ângelo, Rwan Seco e Alex. Os atletas ingressaram da mesma forma que autoridades e demais convidados. Eles entraram por um portão especial e puderem ficar na região central do gramado, onde está o corpo de Pelé.

“Vestir a 10 do Santos se torna uma responsabilidade ainda maior. Tenho muito respeito por essa camisa e pelo clube. Vi com naturalidade (a possibilidade de aposentadoria da camisa 10 do Santos). Mas em um vídeo, Pelé disse para continuarmos representando”, afirmou o venezuelano Soteldo.

A possibilidade de aposentar a camisa 10 fora trazida a público pelo presidente do Santos Andrés Rueda. Mais tarde, porém, o mandatário desistiu da ideia e o número seguirá em uso na equipe da Baixada.

“O Rei foi o mais emblemático entre os Meninos da Vila. Todo mundo sonha em ser um pela grandeza do Pelé. O Rei me lembra títulos, Copa do Mundo e genialidade. O maior de todos”, disse o garoto Ângelo.

O velório de Pelé começou nesta segunda-feira às 10h e prosseguirá até 10h de terça-feira. Em seguida, será feito um cortejo do corpo do Rei pelas ruas de Santos até a chegada no cemitério vertical em que será sepultado.