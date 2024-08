Jogadores do Santos fazem 'pacto' por série perfeita na Vila e melhor postura na Série B - O Liberal

A bronca de Fábio Carille após o empate por 1 a 1 com o Guarani, na quarta-feira, surtiu efeito e, em reunião interna, o elenco santista admitiu que vem devendo futebol na Série B. Um pacto foi feito para que a equipe não desperdice mais pontos na Vila Belmiro, a começar por este sábado, diante do Amazonas, e por melhores apresentações como visitante.

Ceder a igualdade ao Guarani, em Campinas, custou o retorno à liderança. O time já vinha de derrota caseira para o Avaí além de um empate com o Sport. Entre eles, os 3 a 0 sobre o Paysandu passando sufoco. Ciente que podem mais, os jogadores prometem resgatar o orgulho da torcida com a volta das boas apresentações.

“Nós nos cobramos aqui que em casa temos sempre que conquistar os três pontos. E amanhã não pode ser diferente”, afirmou o lateral Esquerdo Escobar, autor do primeiro gol do time e seu pelo clube, em Campinas. “Os pontos que perdemos lá temos que recuperar na nossa casa. Não tem outro jeito.”

O lateral aproveitou para celebrar seu primeiro gol no clube. “O primeiro gol é sempre muito importante e nunca vou esquecer desse momento. Ainda mais com essa camisa gigantesca. E, feliz também por ajudar o grupo. Espero seguir evoluindo.”

A armação das jogadas vem sendo a dor de cabeça de Carille. No Brinco de Ouro, irritado com a baixa produtividade, apostou em quatro atacantes e sacou Serginho e Otero. O time produziu quase nada e novas mexidas devem ocorrer. A possível volta de Giuliano sanaria o problema

O Santos soma 38 pontos, superando o Mirassol no saldo de gols e dois atrás do Novorizontino, com 40. O reencontro com o Amazonas vem em clima de revanche após derrota por 1 a 0 na Arena da Amazônia, em Manaus, pelo primeiro turno.