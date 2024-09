Jogadores do Real Madrid ganham carros de luxo avaliados em mais de R$ 1 milhão

Os jogadores do Real Madrid ganharam um presente nesta quinta-feira. Como vem virando tradição no clube, os atletas receberam carros de luxo da BMW, um dos patrocinadores do clube espanhol. Os brasileiros Vinícius Júnior, Endrick, Rodrygo e Éder Militão participaram da atividade realizada pela marca.

Os veículos são avaliados em mais de R$ 1 milhão. Ao todo, cinco modelos (iX2, iX, i5, i7 e XM) foram colocados à disposição dos atletas. O mais caro deles é o i7, avaliado em 186 mil euros (cerca de R$ 1,1 milhão). E foi o escolhido por Vini Jr. Endrick optou pelo modelo iX xDrive 50 (108,65 mil euros).

O técnico Carlo Ancelotti também foi premiado com um dos carros, e nas próximas semanas, será a vez das jogadoras do time feminino e da equipe de basquete masculino do Real Madrid serem presenteados.

“Mais do que exposição da marca na camisa, entregas criativas como essa atendem os objetivos de negócio do patrocinador atrelando algumas das maiores estrelas do futebol do mundo à qualidade e performance de seus carros e, de quebra, permite que o clube tenha uma gama muito maior de parceiros comerciais sem transformar o uniforme em um abadá”, diz o especialista em marketing Ivan Martinho, professor da ESPM.

“BMW e Real Madrid são duas grandes marcas, duas Love Brands. Quando marcas desse nível se juntam para um parceria estratégica, excelentes resultados costumam ser obtidos. Possibilitar os atletas do clube escolher o veículo desejado da marca proporciona um PR (relações públicas) absurdo, afinal trata-se de um conteúdo de interesse a nível global”, comenta Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo.

Confira os carros escolhidos pelos principais jogadores do Real Madrid: