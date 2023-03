Esporte Jogadores do Peru se envolvem em confusão com a polícia da Espanha e são agredidos

O que era para ser uma simples saudação de ídolos a seus fãs se transformou em enorme confusão nesta segunda-feira entre jogadores da seleção do Peru e a polícia da Espanha. Jogadores foram empurrados por alguns agentes que não queriam que se aproximassem de torcedores e uma confusão geral acabou registrada, com atletas reclamando de terem sido agredidos.

Em Madri para um amistoso com Marrocos no Estádio Metropolitano, do Atlético de Madrid, os jogadores do Peru desceram do ônibus na porta do hotel onde ficariam concentrados e foram apreciar um “bandeiraço” que a torcida fazia para recebê-los.

Mas os policiais que estavam ali para oferecer uma chegada tranquila e segurança aos jogadores peruanos acabaram causando um gigantesco tumulto. Confundido com torcedor, Yotún foi puxado pelo braço e empurrado com força para traz, não gostou da atitude e revidou, empurrando também. Foi o estopim. Neste momento os guardas espanhóis partiram para cima para tentar arrastar o jogador, como se fossem prendê-lo.

Com muitos gritos de revolta dos torcedores e jogadores tentando defender o companheiro e ao mesmo tempo irritados com a postura da polícia espanhola, houve um enorme desentendimento. O capitão Gallese e mais um integrante da comissão técnica impediram que Yotún fosse levado e as trocas de empurrões e de “encaradas” foram grandes. O goleiro chegou a ser puxado pela camisa.

“Queremos cumprimentar nossa torcida e eles começaram a nos socar”, reclamou o goleiro Gallese. O atacante Varella foi um dos jogadores atingidos pelos policiais. Muitos gritos pediam tranquilidade e informavam que se tratavam dos jogadores. A torcida chegou a cantar contra os agressores, mas a própria delegação do peru tratou de tranquilizar as coisas.