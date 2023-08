Esporte Jogadores do Flamengo abraçam Dorival Júnior antes de jogo com o São Paulo

Os jogadores titulares e reservas do Flamengo não se acanharam antes de a bola rolar no jogo com o São Paulo e dedicaram muitos abraços e carinho ao técnico rival, Dorival Júnior, que comandou o time flamenguista no ano passado. O ato contrasta com o clima tenso vivido por Jorge Sampaoli, atual comandante rubro-negro.

A torcida do Flamengo também se mostrou bastante irritada no Maracanã, com gritos e xingamentos contra a diretoria e o grupo de jogadores. Em uma faixa estendida nas arquibancadas, foi possível ler os dizeres “Diretoria amadora” e “Time omisso”.

Dorival ergueu duas taças com o Flamengo em 2022. O treinador foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, mas foi desligado pela diretoria rubro-negra. O presidente Rodolfo Landim foi um dos alvos de protesto da torcida no Maracanã neste domingo. Acompanhe a partida em tempo real aqui.

O Flamengo vive enorme turbulência desde a agressão do preparador físico Pablo Fernández contra o atacante Pedro, que se recusou a aquecer durante jogo com o Atlético-MG. O membro da comissão técnica foi demitido, enquanto o atacante foi multado e afastado por uma partida.