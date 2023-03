Esporte Jogadores do Bayern admitem surpresa com saída de Nagelsmann e chegada de Tuchel

A saída de Julian Nagelsmann do Bayern de Munique pegou os jogadores de surpresa. Após a vitória por 2 a 0 da Alemanha em amistoso com o Peru, o volante Joshua Kimmich e o meia Leon Goretzka negaram qualquer tipo de conflito com o ex-treinador e deixaram claro que a decisão da diretoria do clube pegou todo o elenco de surpresa. Thomas Tuchel foi contratado no lugar.

“Não (perdeu o vestiário). Eu não diria isso. As razões (para sua demissão) são que não vencemos o suficiente e não tivemos muito sucesso. Ganhamos apenas cinco dos últimos 10 jogos. Não tivemos boas atuações, mas não posso dizer que ele perdeu o vestiário. Já passei por trocas de técnicos e nada indica que isso tenha acontecido. Estamos surpresos”, disse Kimmich.

O lateral ainda falou em tom de crítica sobre a mudança de comando. “Claro que é estranho. No final das contas é assim que são os negócios, sem amor, sem coração. Temos que aprender a lidar e conviver com a decisão”, afirmou.

Leon Goretzka aproveitou para elogiar o ex-treinador. “Eu estaria mentindo se dissesse que o que aconteceu nos últimos dias não me afetou. Foi extremamente difícil. Nós tínhamos uma relação muito próxima com Julian. Eu provavelmente o via mais do que a minha família. Foi um choque”, disse.

A DEMISSÃO

Naglesmann tinha apenas três derrotas em 37 jogos na temporada e vaga garantida nas quartas de final da Liga dos Campeões, competição na qual o Bayern está invicto. Ao anunciar a demissão, o ex-goleiro Oliver Kahn, presidente do clube, disse que o time tem jogado um futebol “menos atraente” desde a retomada após a pausa para a Copa do Mundo. Na mesma nota oficial em que anunciou a demissão, o clube comunicou que Thomas Tuchel foi contratado para ser o novo treinador.

A saída de Nagelsmann já era dada como certa pela imprensa alemã há alguns dias. Embora os números da atual temporada não sejam dos mais dramáticos, as atuações do Bayern não vinham agradando. A derrota por 2 a 1 para o Bayer Leverkusen no último domingo, cerca de uma semana depois da vitória sobre o PSG na Liga dos Campeões, não foi bem recebida internamente, até porque tirou o time de Munique da liderança do Alemão, o que pesou para a decisão de demitir o técnico de 35 anos.

Além da cobrança por um futebol mais vistoso, o treinador viveu crises de relacionamento dentro do clube. Segundo a imprensa alemã, ele teve desentendimentos com o preparador de goleiros Toni Tapalovic, que era acusado de vazar informações da comissão técnica e acabou demitido. O goleiro Manuel Neuer, que não está jogando pois se recupera de lesão, mas é um líder do elenco, criticou publicamente a demissão.

NOVO COMANDO

A estreia de Thomas Tuchel no comando do Bayern de Munique será contra o Borussia Dortmund, em partida marcada para sábado, às 13h30, na Allianz Arena, pela 26ª rodada do Campeonato Alemão.