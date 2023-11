Jogadores da seleção fazem trabalhos físicos e Endrick ‘se diverte’ com Vini Júnior e Rodrygo

O primeiro dia de trabalhos da seleção brasileira na Granja Comary, no Rio, foi esvaziado e com jogadores – apenas os sete que chegaram de dia, já que a delegação só ficou completa à noite – realizando trabalhos físicos. Ao lado de Vini Júnior e Rodrygo, futuros companheiros de Real Madrid, Endrick começou a se enturmar em resenhas divertidas.

O sorriso largo figurou no sorriso do trio enquanto um trabalho na bicicleta ergométrica era realizado. Como jogaram no fim de semana, os primeiros jogadores a se apresentar ao técnico Fernando Diniz fizeram o famoso treino regenerativo. Bruno Guimarães, Nino, André e Raphael Veiga também participaram d sessão de testes físicos.

Com as ausências de Neymar e de Richarlison na convocação – ambos passaram por cirurgias – e de lesão de Gabriel Jesus, é possível que Endrick ganhe chance, mesmo que no decorrer dos jogos contra Colômbia, quinta-feira, e Argentina, dia 21, no Maracanã. O primeiro treino com bola será nesta terça, quando Diniz começará a dar cara ao time.

Torcedores já imaginam Endrick jogando como centroavante com Rodrygo e Vini Júnior aberto pelas pontas, dando uma prévia de como será o Real Madrid em 2024, quando o palmeirense se mudar em definitivo para a Espanha.

Novato na seleção, Endrick, de somente 17 anos, chegou um tanto tímido na Granja Comary. Rapidamente, porém, foi se ambientando. Recebeu as boas-vindas e cumprimentou a todos até ser encaminhado a seu quarto.