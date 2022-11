Jogadores da Austrália citam 2018 e prometem dificultar vida da França na Copa

A Austrália promete dificultar a vida da França. O atacante Mathew Leckie revelou que a seleção está se baseando no confronto entre eles de 2018 para acreditar em um início positivo na Copa do Mundo do Catar. Na ocasião, a equipe francesa venceu por 2 a 1, também na estreia do Mundial, em um jogo decidido nos minutos finais.

“Foi uma partida difícil para eles na última vez e nós queremos fazer a mesma coisa. Ter o controle e implementar as coisas para que nós possamos igualar as forças. Acho que temos que respeitá-los, obviamente, já que eles têm um elenco qualificado e com qualidades individuais, mas não tanto respeito no sentido de não fazermos o nosso jogo. Se nós compactarmos nosso time sem a bola, é sempre difícil de superar”, declarou Leckie.

Quem também comentou sobre o confronto de 2018 foi o ex-goleiro do Real Madrid, Mathew Ryan, que seguiu o mesmo pensamento de seu companheiro de equipe. “Saímos com o sentimento de que não tivemos sorte. Temos que usar isso de lição. Temos que respeitar a França sem nos deixar levar pelas emoções, que podem nos prejudicar.”

Já o técnico Graham Arnold, o primeiro australiano a dirigir a seleção de seu país, minimizou os desfalques da França, encabeçado por Benzema, atual melhor jogador do mundo. O treinador ressaltou que do outro lado terá grandes atletas, além do fato da equipe francesa ser a última a ter levantado o troféu, em 2018, na Rússia.

“Vamos enfrentar 10 camisas azuis (sem contar o goleiro) e não só contra um jogador. Estamos trabalhando duro para conquistar nossos objetivos Sabemos da qualidade do nosso jogo. Ficarei feliz se meus jogadores tiverem sucesso dentro de campo”, destacou.

A estreia da Austrália acontecerá nesta terça-feira, às 16h, no estádio Al Janoub. Assim como foi em 2018, a Dinamarca também está no Grupo D. A única diferença foi a saída do Peru para a entrada da Tunísia.