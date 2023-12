Jogador que sofreu parada cardíaca em jogo do Inglês emite nota: ‘Recuperação boa’

Após sofrer uma parada cardíaca em pleno gramado durante um jogo do Luton Town com o Bournemouth, no dia 17 de dezembro, pelo Campeonato Inglês, o zagueiro Tom Lockyer fez um pronunciamento neste domingo para falar sobre seu estado de saúde. “Eu me sinto bem após o problema que sofri. A recuperação é boa”.

Lockyer desmaiou no gramado aos 14 minutos do segundo tempo e foi assistido pela equipe médica das duas equipes. Ele teve um atendimento de urgência ainda no estádio e depois foi transferido para o hospital. Os atletas dos dois times deixaram o campo e a partida foi encerrada quando o placar apontava empate de 1 a 1.

De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, Tom Lockyer, capitão do Luton, fez questão de agradecer, em seu pronunciamento, o empenho dos médicos e companheiros e adversários do Bournemouth que o socorreram no momento em que desmaiou no campo.

“A razão pela qual estou indo tão bem na recuperação se deve às ações heroicas dos jogadores, equipe técnica, médicos e paramédicos. Estou grato por ter tido esse problema quando estava cercado por esses heróis. Salvaram minha vida.”

Na sequência da mensagem, ele mandou um recado para os companheiros de time. “Fico cheio de orgulho por ver os meninos continuarem a batalha sem mim. O espírito de luta demonstrado nos últimos três jogos em que não atuei mostra a força desse grupo”, encerrou o atleta, que não tem data para retorno, desejando um feliz 2024.

No campeonato inglês, o Luton aparece em na 18ª posição com 15 pontos. O time figura na zona de rebaixamento da competição e tenta se recuperar para seguir na elite da competição. Nos três jogos sem o capitão, a equipe venceu um compromisso, mas perdeu os outros dois confrontos.