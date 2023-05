Esporte Jogador do Barcelona tem casa roubada durante partida do Campeonato Espanhol

Com o título do Campeonato Espanhol praticamente encaminhado e uma vitória contra o Betis com direito a goleada no Camp Nou, o último sábado, dia 29, era de festa em Barcelona. Para o defensor Jules Koundé, no entanto, a euforia se transformou em pesadelo em pouco tempo.

Titular na partida e autor de uma das assistências do 4 a 0, o jogador francês se deparou com uma cena horrível ao chegar em casa: descobriu que sua mansão havia sido roubada. Localizada em Sitges, em Barcelona, a residência foi invadida por ladrões no período da noite, enquanto a partida acontecia.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, Koundé acionou a polícia assim que descobriu o ocorrido. Na manhã de domingo, o defensor informou o clube e seus companheiros de equipe do roubo sofrido.

Essa não é a primeira vez que um jogador do Barcelona tem sua casa assaltada na região. Nomes como Ansu Fati, Samuel Umtiti, Jordi Alba, Luis Suárez, Arthur Melo, Philippe Coutinho e Kevin-Prince Boateng também já sofreram na mão de bandidos.

O caso mais emblemático, no entanto, ocorreu com o atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang. O jogador viu sua esposa ser arrastada pelo cabelo pelos assaltantes e, quando tentou defendê-la, teve seu maxilar quebrado após ser golpeado com uma arma. Pouco tempo depois, ele se transferiu para o Chelsea.