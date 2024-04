Esporte Jogador do Atlético-MG sofre acidente em comemoração de título e provoca Cruzeiro do hospital

O lateral-esquerdo Guilherme Arana fez a festa com os torcedores do Atlético-MG após a vitória por 3 a 1 contra o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro, o que deu o quinto título Estadual seguido para a equipe atleticana. O jogador foi um dos que mais provocou os rivais em posts e lives nas redes sociais. Um acidente na comemoração o levou para o hospital, onde ele continuou com as brincadeiras.

Arana estava com familiares em um churrasco para comemorar o título. Ele teve um corte em um dos dedos das mãos e precisou ir em busca de atendimento médico. O lateral fazia uma live durante o atendimento. Viralizou o momento em que o médico pergunta se o jogador já volta aos treinos nesta segunda-feira, porque a resposta de Arana foi mais uma provocação ao Cruzeiro.

“A gente está na Libertadores, doutor. Tem time que não está, aí acho que amanhã é folga”, disse o lateral, para os risos do médico ao fundo. Apesar da piada, o Cruzeiro também joga no meio da semana, mas pela Copa Sul-Americana.

Guilherme Arana estreou pelo Corinthians em 2014 e ficou no clube até 2017, quando foi vendido ao Sevilla. O clube espanhol o emprestou ao Atlético-MG em 2020, e os mineiros exerceram a compra do brasileiro. Arana participou dos cinco títulos mineiros, além de ter outras três conquistas com a camisa atleticana: Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021) e Supercopa do Brasil (2022).

O Atlético-MG chegou a 49 títulos mineiros na história, contra 38 do rival Cruzeiro. A equipe do técnico recém-contratado Gabriel Milito foi a única brasileira a vencer na estreia da Libertadores.

A equipe mineira volta a campo na quarta-feira, na Arena MRV, onde enfrenta o Rosario Central, antes da estreia no Brasileirão diante do Corinthians. Já o Cruzeiro recebe o Alianza Petrolera, na quinta-feira, e o Botafogo, no domingo, pela primeira rodada da liga nacional.