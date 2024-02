Jogador deixa estádio de ambulância com desidratação e fadiga severa na Série A3 de SP

O Lemense conquistou uma vitória heroica sobre o Bandeirante por 1 a 0, neste sábado, 3, pela quarta rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. Porém, o jogo disputado no Estádio Bruno Lazzarini, em Leme (SP), ficou marcado por um susto envolvendo o atacante Wesley, do time da casa.

Wesley foi substituído aos 39 minutos do segundo tempo e, logo em seguida, passou mal no banco de reservas. O atleta foi socorrido de ambulância e levado à Santa Casa de Leme, próxima ao local da partida, onde foi diagnosticado com desidratação e fadiga severa, de acordo com o Lemense.

Segundo nota divulgada pelo clube, Wesley teve náuseas e outros sintomas, mas recebeu alta médica às 4h deste domingo. “Desejamos pronta recuperação a este grande e profissional atleta, que ‘deixou’ em campo todas as suas energias em prol da equipe, que vinha desde o início do jogo com um jogador a menos.”

O Zulão atuou com dez em campo desde os 29 minutos da primeira etapa, quando Anderson Cavalo foi expulso, depois de receber o segundo amarelo. O gol da vitória saiu nos acréscimos da segunda etapa, em cobrança de pênalti de Ronaldo.

Com o resultado, o Lemense se manteve na terceira posição da Série A3, com oito pontos. O adversário da próxima rodada é o União Suzano, fora de casa, na quarta-feira, 7, às 15h (de Brasília). O Bandeirante, por sua vez, caiu para a oitava colocação, com cinco pontos e visita o Marília, às 20h15 do mesmo dia.