Jogador de vôlei de praia da República Checa testa positivo para coronavírus

A equipe olímpica da República Checa confirmou que Ondrej Perusic, do vôlei de praia, teve um teste positivo para covid-19 na Vila Olímpica, em Tóquio, nesta segunda-feira.

“Ele não tem absolutamente nenhum sintoma. Estamos lidando com todos os detalhes e, naturalmente, com as medidas anti-epidêmicas dentro da equipe”, disse Martik Doktor, chefe da equipe olímpica checa, em um comunicado.

No sábado, o Comitê Olímpico Checo relatou que um membro da equipe havia testado positivo para covid-19 ao pousar em Tóquio para os Jogos que começam na sexta-feira.

O caso de Perusic é o quarto na Vila Olímpica depois que as infecções de dois jogadores de futebol sul-africanos, que não tiveram suas identidades reveladas, e um analista de vídeo foram reveladas no domingo.

No início desta segunda-feira, os organizadores dos Jogos confirmaram que um funcionário e um contratado estavam entre os três casos de covid-19 detectados. O terceiro caso é de um jornalista que viajou para o evento e estava em quarentena de 14 dias em Tóquio. O número total de casos relacionados aos Jogos agora é de 58.

A Vila Olímpica na Baía de Tóquio abrigará cerca de 11 mil atletas durante a Olimpíada e milhares de outros funcionários. O presidente do COI, Thomas Bach, disse esta semana que há risco “zero” de os atletas da vila transmitirem o vírus para japoneses ou outro residente da vila.