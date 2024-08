Jogador de beisebol é suspenso por 2 partidas por xingar torcedor com expressão homofóbica

O jogador de beisebol Jarren Duran, do Boston Red Sox, foi suspenso por dois jogos após usar uma expressão homofóbica para xingar um torcedor na derrota por 10 a 2 para o Houston Astros neste domingo em confronto válido pela MLB (Major League Baseball).

O xingamento foi captado por um microfone durante a transmissão da partida. Duran estava na base para tentar a rebatida, quando um torcedor o provocou: “Raquete de tênis. Raquete de tênis. Você precisa de uma raquete de tênis”. O jogador, então, virou a cabeça em direção à torcida e respondeu: “Cale a boca”, seguido de um palavrão e do xingamento.

Duran pediu desculpas ao time no domingo à noite e novamente na sede do Boston Red Sox nesta segunda-feira, dizendo que “usou uma palavra realmente horrível” e se sentiu “péssimo”. “Peço desculpas a toda organização do Red Sox, mas, principalmente, a toda comunidade LGBTQ”, afirmou o atleta de 27 anos. “Nossos jovens torcedores deveriam me usar como modelo, mas hoje fiquei muito longe dessa responsabilidade.”

O Red Sox divulgou um comunicado informando que o salário de Duran durante a suspensão será doado à PFLAG (Federação de Pais e Amigos de Lésbicas e Gays), um grupo de apoio, defesa e educação da comunidade LGBTQ.

O entrevero com o torcedor aconteceu no mesmo dia em que Jarren Duran foi homenageado antes da partida como o ganhador do prêmio Heart and Hustle, que escolhe um jogador por equipe da principal liga de beisebol dos EUA que “demonstra paixão pelo jogo e melhor incorpora seus valores, espírito e tradições”.