Joel Embiid é eleito MVP pela 1ª vez na carreira e consagra temporada na NBA

Uma noite para não ser esquecida. Joel Embiid, pivô do Philadelphia 76ers, assegurou, nesta terça-feira, o prêmio de melhor jogador da temporada 2022/2023 da NBA. O camaronês levou a melhor na disputa contra Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo e ganhou seu primeiro troféu MVP.

O jogador de 29 anos de Yaoundé, Camarões, teve média de 33,1 pontos para conquistar seu segundo título consecutivo de pontuação, média de 10,2 rebotes e empatou o recorde de sua carreira com 4,2 assistências por jogo.

Embiid foi afastado das quadras com uma torção no joelho direito que lhe custou um jogo do playoff contra o Brooklyn e o jogo de abertura das semifinais da Conferência Leste contra o Boston, vencido pelo Filadélfia na noite de segunda-feira.

Na eleição para eleger o melhor, Embiid recebeu 73 votos de primeiro lugar. Jokic foi escolhido por 15 votantes e Antetokounmpo obteve 12, ficando com a terceira colocação da disputa. Comentaristas e especialistas tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá participaram da votação da escolha para o primeiro troféu MVP.

Emocionado, o camaronês falou da conquista e do peso que tirou das costas após muitas dificuldades que precisou enfrentar. “Muito trabalho duro. Eu já passei por muita coisa. Não estou falando apenas de basquete. Estou falando da minha vida. Minha história. De onde eu venho. Como cheguei aqui e o que foi preciso para estar aqui”, afirmou o pivô.

Embiid é o segundo jogador do continente africano a conquistar o cobiçado prêmio da NBA. Antes dele Hakeem Olajuwon, da Nigéria, também obteve a façanha na disputa da temporada 1993/1994.