Joel Embiid comanda Sixers em vitória emocionante sobre Chicago Bulls na NBA

Em uma rodada de algumas surpresas na noite deste sábado com as derrotas do Dallas Maverick, do Golden State Warriors, e do Miami Heats pela NBA, o Philadelphia 76ers visitou o Chicago Bulls e superou os donos da casa por 114 a 109 em um jogo decidido somente nos momentos finais.

O destaque ficou por conta de Joel Embiid que, após errar dois lances livres a um minuto do fim, se redimiu com uma cesta de três pontos contribuindo decisivamente para a vitória. Ele foi o cestinha do confronto com 25 pontos.

O bom início deu aos visitantes uma vantagem consdiderável ao fim do primeiro quarto (37 a 22). A reação do Chicago Bulls aconteceu, de fato, à partir da segunda metade da partida, muito em função das atuações de Nikola Vucevic e Zach LaVine.

Depois de diminuir a distância para três pontos (90 a 87), o quarto final pegou fogo. A 1min09seg, o jogo esteve empatado em 109 a 109. Embiid cravou uma cesta de três pontos após falhar em dois lances livres e colocou o Philadelphia à frente do placar. O Chicago Bulls cometeu dois erros em seguida quando teve a posse de bola, e coube a Tobias Harris garantir o triunfo com dois lances livres. Fim de jogo: 114 a 109.

Em outro duelo bastante disputado, o Dallas Mavericks foi derrotado pelo Oklahoma City Thunder por 117 a 111. Shai Gilgeous, com 38 pontos, seis rebotes e nove assistências garantiu a terceira vitória consecutiva do Thunder na NBA.

O Golden State Warriors também caiu na rodada ao ser derrotado pelo Charlote Hornets por 120 a 113 na prorrogação. Os 31 pontos de Stephen Curry, e os 24 anotados por Jordan Poole não foram suficientes para superar os donos da casa. Os atuais campeões da NBA já acumulam três derrotas em seis confrontos neste ano.

Jogando em casa, o Sacramento Kings mostrou um estilo agressivo e de forte marcação para superar o Miami Heat por 119 a 113. Ainda sem conseguir emplacar uma boa sequência de triunfos, os Heats sofreram a sua quinta derrota em sete duelos até aqui.

Confira os resultados da noite deste sábado

Chicago Bulls 109 x 114 Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets 116 x 125 Indiana Pacers

Charlotte Hornets 120 x 113 Golden State Warriors

Sacramento Kings 119 x 113 Miami Heat

Milwaukee Bucks 123 x 115 Atlanta Hawks

Dallas Mavericks 111 x 117 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 124 x 123 Memphis Grizzlies

Acompanhe os jogos deste domingo

Los Angeles Lakers x Denver Nuggets

Phoenix Suns x Houston Rockets

Orlando Magic x Dallas Mavericks

San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves

Detroit Pistons x Golden State Warriors

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

Boston Celtics x Washington Wizards

LA Clippers x New Orleans Pelicans