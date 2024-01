Joaquim fratura nariz e deve usar máscara para defender o Santos diante do Palmeiras

Um dos titulares do sistema defensivo do Santos sob a gestão do técnico Fábio Carille, o zagueiro Joaquim deverá usar uma máscara no clássico deste domingo, diante do Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. A proteção é em função da fratura que o jogador sofreu na partida com a Ponte Preta.

Ele já tem treinado com a peça nas atividades coletivas da equipe santista. Como a contusão não é considerada grave, (hão foi diagnosticado o desvio ósseo) o departamento médico liberou o atleta para atuar.

Joaquim ganhou espaço no clube no segundo semestre do ano passado. Com a chegada de Carille para comandar o Santos nesta temporada, ele permaneceu entre os titulares. Atualmente, o defensor forma a zaga ao lado de Gil.

Definido para enfrentar o Palmeiras neste domingo, no Allianz Parque, o Santos ganhou mais um reforço para o elenco. Diego Borges, de 19 anos, foi inscrito para o Campeonato Paulista e já está à disposição do treinador.

Único time com 100% de aproveitamento em duas rodadas disputadas, o Santos vem embalado pelas vitórias sobre o Botafogo e a Ponte Preta. A equipe da Vila Belmiro soma seis pontos no Grupo A, que conta também com Portuguesa, Ituano e Santo André