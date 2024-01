João Victor revela conversas com Ramón Díaz e prevê ‘ano maravilhoso’ para o Vasco

Reforço para a defesa do Vasco, João Victor vestiu a camisa 38 nesta terça-feira e não escondeu a euforia na apresentação oficial. Contratado em definitivo do Benfica, o jogador que foi revelado pelo Corinthians revelou que vem conversando bastante com o técnico Ramón Díaz e previu um “ano maravilhoso” para os cariocas.

“É um prazer vestir essa camisa tão grande no cenário nacional e mundial. A primeira impressão foi muito boa e fui muito bem recebido pelo grupo. A comissão (técnica) tem me dado total liberdade. Estou me sentindo muito bem e tenho certeza que vai ser um ano maravilhoso para a gente”, afirmou o jogador de 25 anos.

“Conversei com o Ramón um pouco sim. Ele é um técnico, assim com o Emiliano (Diaz, filho do treinador e seu auxiliar), que é aberto a receber pergunta, tira dúvida, aconselha. Fez um segundo turno (de Brasileirão) espetacular com o Vasco e tenho certeza que ele vai ensinar muita coisa para mim, por sua história no futebol”, revelou o jogador.

No Vasco, João Victor vai reencontrar o ex-companheiro de Corinthians e amigo pessoal Lucas Piton. E foi justamente o lateral quem “recomendou” que o zagueiro acertasse a volta ao Brasil.

“A amizade com o Piton começou no Corinthians. Hoje ele é um dos melhores amigos no futebol, frequenta minha casa. E quando surgiu a chance de vir, conversei com ele e ele disse que poderia vir de olho fechado. Disse que a torcida do Vasco é maravilhosa”, disse.

O contratado aproveitou a apresentação oficial para dizer aos vascaínos suas virtudes. “Minha principal característica é a velocidade. Isso é bom para um zagueiro, pois enfrentamos muitos atacantes rápidos. Sou um jogador que não gosta de perder, nenhum duelo, nenhuma dividida, nada.”

Ex-clube de João Victor, o Benfica anunciou o acordo com o Vasco e desejou sorte ao jogador. “O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Vasco para a transferência, a título definitivo, de João Victor. Obrigado e felicidades nesta nova etapa!.”