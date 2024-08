João Siemsen e Marina Arndt terminam em 9º lugar na Nacra 17 da vela na Olimpíada de Paris

Já sem chances de pódio, os brasileiros João Siemsen e Marina Arndt terminaram na terceira colocação a medal race da Nacra 17 (multicasco misto) da vela nesta quinta-feira na Marina de Marselha e terminaram os Jogos Olímpicos de Paris-2024 na nona colocação.

A medal race, última regata da disputa, reuniu os 10 mais bem classificados após 12 etapas. Os brasileiros iniciaram a regata na 10ª posição na classificação geral, mas com o resultado desta quinta conseguiram superar Emil Jarudd e Hanna Jonsson, da Suécia. João Siemsen e Marina Arndt terminaram com 115 pontos perdidos contra 118 dos suecos. O ouro ficou com a Itália (31), a prata com a Argentina (55) e o bronze com a Nova Zelândia (63).

Outra classe com medal race na manhã desta quinta foi a dinghy misto (bote). Henrique Haddad e Isabel Swan também já não tinham possibilidade de conquistar medalha e terminaram na décima e última colocação. Na classificação final, eles também ficaram no décimo lugar.

Aos 31 anos, Isabel Swan disputou sua terceira Olimpíada. Ela conquistou a medalha de bronze no dinghy feminino, ao lado de Fernanda Oliveira. Nos Jogos do Rio-2016, Isabel Swan também terminou na 10ª colocação da Nacra 17 (multicasco misto), com Samuel Albrecht.