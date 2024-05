João Schimidt pode reforçar Santos contra o Botafogo-SP em Londrina; 9 mil ingressos vendidos

O Santos pode ter reforço e casa cheia em Londrina no seu próximo jogo na Série B. O clube anunciou nesta quinta-feira que já comercializou nove mil ingressos para a partida contra o Botafogo, de Ribeirão Preto, agendada para segunda-feira, pela oitava rodada. A equipe realizou treinamentos físicos na manhã desta quinta-feira e o volante João Schimidt trabalhou normalmente.

Ausente desde o dia 19 de maio, João Schimidt pode ser a grande novidade do time. O volante está recuperado de uma entorse no tornozelo, sofrida contra o Brusque, em jogo disputado na Vila Belmiro. Por causa da lesão, ele ficou de fora contra o América-MG.

Apesar de o Santos ser mandante, a direção decidiu levar a partida para o Estádio do Café, em Londrina, no Paraná. A bola rola a partir das 20h (de Brasília). O clube cumpre punição do STJD e pode contar com apenas 80% de público. Ou seja, 20% do estádio precisa ser interditado. Assim, a estratégia da diretoria foi levar o jogo para um palco maior que a Vila Belmiro.

Mandar jogos em outras praças é uma promessa do presidente Marcelo Teixeira. Neste ano, o Santos venceu o São Bernardo com mais de 50 mil pessoas no MorumBis e superou o Red Bull Bragantino com quase 45 mil na Neo Química Arena. Ambos os duelos foram pelo Campeonato Paulista.

Com 15 pontos, o Santos está na liderança da Série B. Na rodada passada, a equipe foi superada pelo América-MG. Agora, o time do técnico Fábio Carille busca a recuperação contra o Botafogo-SP para se distanciar dos rivais.