João Pedro é liberado pela Ponte Preta para acertar com o Ypiranga-RS

Com o elenco inchado, a Ponte Preta aos poucos vai abrindo mão de jogadores que não estão nos planos do técnico Hélio dos Anjos. Depois do atacante Douglas Santos, o meia João Pedro também deixa o Moisés Lucarelli.

As partes estão acertando os últimos detalhes para a rescisão do contrato, que vai até o fim de novembro. O destino de João Pedro, inclusive, já está decidido: o Ypiranga-RS, que disputa a Série C do Brasileiro.

Na Ponte Preta desde o início do ano, o meia não conseguiu se firmar e sofreu também com questões físicas. Foram apenas quatro partidas, a última delas no dia 12 de março.

Nas últimas semanas, a Ponte Preta não renovou os contratos do zagueiro Cleylton e do meia Papa Faye, além de ter rescindido com os atacantes Pedro Júnior e Douglas Santos. Prata da casa, o meia Pedrinho deve ser emprestado para um clube do Chipre.

Em campo, o elenco pontepretano se prepara para buscar a segunda vitória seguida na Série B. Neste sábado, o adversário será o Londrina, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 11ª rodada.