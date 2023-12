João Paulo pede perdão pela queda e promete ajudar a recolocar o Santos ‘em seu devido lugar’

A torcida do Santos não perdoou o elenco pelo rebaixamento no Brasileirão e causou muitos transtornos na Vila Belmiro após a derrota para o Fortaleza, por 2 a 1, há uma semana. Capitão e um dos líderes do elenco, o goleiro João Paulo quebrou o silêncio nesta terça-feira, pediu perdão e prometeu fazer de tudo para recolocar a equipe na Série A.

Mesmo sendo um dos cotados para deixar o clube, que até já estaria avaliando alguns nomes para a posição, João Paulo espera colaborar com o elenco em 2024. O presidente eleito Marcelo Teixeira prometeu fazer uma enorme reformulação no grupo, e pode ter uma conversa em particular com o goleiro.

Enquanto aguarda uma posição, João Paulo divulgou uma carta à torcida em seu Instagram. “Nação, na última semana talvez tenhamos vivenciado uma das maiores dores de nossas vidas, algo que nunca imaginávamos que poderia vir acontecer, mas infelizmente aconteceu e não estávamos preparados para isso”, começou, admitindo que a confiança era grande em permanência. Bastava ganhar do Fortaleza, o que não ocorreu.

“A torcida não merecia, o Santos FC não merecia, o rei (Pelé) não merecia, porém, existem situações em nossas vidas que transcendem o nosso desejo a nossa vontade. Gostaria de pedir perdão a cada torcedor que depositou suas forças e esperanças em nós, vocês foram fantásticos nos apoiando do início ao fim”, afirmou. “Tenham certeza que o Santos se reerguerá e mostrará novamente a sua força e sua grandeza, esse rebaixamento não diminui tudo que a instituição construiu ao longo de sua história, de títulos e grandes jogadores.”

Torcida e elenco estavam em sintonia na luta contra a queda. O papel das arquibancadas em abraçar o time até o fim foi reconhecido por João Paulo, que espera fazer de tudo para apagar essa mancha dolorosa em todos os santistas.

“Só tenho a agradecer por tudo que o Santos FC fez por mim, e espero ajudar a recolocar o Santos em seu devido lugar. Agradeço imensamente todo carinho recebido nesses últimos dias”, disse. “Em relação às críticas e aos críticos, sabemos que existem e sempre existirão, mas não podemos deixar se abalar, sei de meu empenho e dedicação em tudo que me proponho a fazer.”