João Paulo descarta propostas, aceita reduzir salário e segue no Santos

Botafogo, Grêmio e Fortaleza estavam confiantes em seduzir João Paulo e tê-lo entre as traves em 2024. Mas o goleiro descartou “deixar o Santos” na mão após o rebaixamento à Série B, aceitou reduzir seus vencimentos e permanecerá na Vila Belmiro na próxima temporada.

Goleiro João Paulo vai disputar a Série B pelo Santos – Foto: Raul Baretta / Santos FC

“A exemplo do meio-campo Tomás Rincón, o goleiro João Paulo se integrou à nova política salarial do Santos FC, aceitando reduzir o seu salário. A decisão de João Paulo demonstrou comprometimento e respeito com o Clube, pois ele tinha três propostas e decidiu ficar na Vila Belmiro”, comemorou o Santos.

Um dos líderes do elenco, João Paulo vem desde a queda à Série B demonstrando todo o seu amor pelo Santos. Quando o clube anunciou que o venezuelano Tomás Rincón aceitou reduzir os salários para permanecer ele agradeceu a atitude no post do clube.

Ainda escreveu carta pedindo desculpas ao torcedor, na qual prometia fazer de tudo para recolocar a equipe na elite caso permanecesse na Vila Belmiro. Apesar de o presidente Marcelo Teixeira falar em reconstrução do grupo, ele não se imaginava fora da equipe e conseguiu convencer a direção a mantê-lo.

“A torcida não merecia, o Santos FC não merecia, o rei (Pelé) não merecia, porém, existem situações em nossas vidas que transcendem o nosso desejo a nossa vontade. Gostaria de pedir perdão a cada torcedor que depositou suas forças e esperanças em nós, vocês foram fantásticos nos apoiando do início ao fim”, afirmou, há duas semanas. “Tenham certeza que o Santos se reerguerá e mostrará novamente a sua força e sua grandeza, esse rebaixamento não diminui tudo que a instituição construiu ao longo de sua história, de títulos e grandes jogadores.”

Com o goleiro e o volante venezuelano confirmados, o clube vai tentando chegar a acordo com outros jogadores que espera manter no grupo, como o zagueiro Joaquim e os atacantes Silvera e Júlio Furch. Em contrapartida, vai se “livrando” de quem não está nos planos, como Soteldo e Dodi, negociados com o Grêmio. Lucas Lima também deve sair, assim como Mendoza.