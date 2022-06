Esporte João Menezes e Matheus Pucinelli avançam no quali de Wimbledon; Thiago Wild cai

Dois dos três tenistas brasileiros que foram às quadras nesta segunda-feira avançaram para a segunda rodada do qualifying de Wimbledon: João Menezes e Matheus Pucinelli conseguiram boas vitórias, já Thiago Wild acabou eliminado do Grand Slam inglês com derrota dura.

O terceiro Grand Slam da temporada, na sagrada grama de Londres, começa daqui uma semana e o Brasil tenta colocar representantes na chave principal do torneio masculino – Bia Haddad está confirmada na chave feminina.

João Menezes passou pelo italiano Stefano Travaglia, enquanto Matheus Pucinelli superou o argentino Genaro Olivieri, ambos em dois sets. Já Thiago Wild acabou sofrendo arrasadora derrota diante do experiente checo Lukas Rosol.

João Menezes era azarão diante de Travaglia, mas impôs seu jogo na quadra 15 e garantiu o avanço em Wimbledon com 6/3 e 6/4. Pucinelli teve um pouco mais de facilidade frente Olivieri, fechando com 6/3 e 6/2. Por outro lado, Wild foi massacrado por Rosol. Em somente 46 minutos, levou 6/2 e 6/0.

João Menezes ainda aguarda pelo rival da segunda rodada, marcada para quarta-feira, em Londres, enquanto Matheus Pucinelli vai ter pela frente o húngaro Zsombor Piros, 178° do ranking, de somente 22 anos.