João Fonseca perde de Norrie e cai na 2ª rodada em Madri; Nadal e Sinner avançam

O jovem tenista brasileiro João Fonseca lutou bastante neste sábado, mas acabou derrotado pelo britânico Cameron Norrie, na segunda rodada do Masters 1000 de Madri, na Espanha. O tenista de apenas 17 anos foi superado por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em somente 67 minutos de duelo.

Norrie já foi número oito do mundo e agora figura no 30º posto do ranking. E era o grande favorito neste sábado, vindo de título no Torneio de Barcelona e do vice no Masters 1000 de Montecarlo, nas últimas semanas.

Conhecido pelos bons resultados no saibro, o campeão do Rio Open do ano passado mostrou solidez ao longo da partida e deu poucas chances ao brasileiro, que está apenas começando a disputar as principais competições do circuito.

Na estreia, Fonseca havia obtido mais um feito em razão de sua precocidade. Ao vencer na primeira rodada, ele se tornara o mais jovem a faturar uma partida de Masters 1000 desde 2018. O tenista carioca fez apenas a sua primeira participação numa competição deste nível. Com a vitória na primeira rodada, Fonseca vai continuar subindo no ranking. Na segunda, deve aparecer no 225º lugar, o melhor de sua curta carreira até agora.

NADAL E SINNER AVANÇAM

Ainda tentando recuperar sua forma física e técnica, Rafael Nadal surpreendeu neste sábado ao derrubar o australiano Alex de Minaur, atual 11º do mundo, por 2 a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3. O duelo teve sabor de revanche, uma vez que o espanhol havia sido batido pelo rival na semana passada, em Barcelona.

Dono de cinco títulos na capital espanhola, Nadal tenta ganhar ritmo de competição para estar em boas condições em Roland Garros, no fim do mês. O ex-número 1 do mundo vem enfrentando seguidas lesões nos últimos dois anos, com raras sequências de torneios no circuito. Na terceira rodada, o espanhol vai enfrentar o argentino Pedro Cachin.

Vice-líder do ranking, o italiano Jannik Sinner fez valer com tranquilidade o status de principal cabeça de chave do torneio. Em duelo italiano, atropelou Lorenzo Sonego por 6/0 e 6/3. Seu próximo adversário será o russo Pavel Kotov, que eliminou o australiano Jordan Thompson por 5/7, 6/4 e 7/5.

O russo Daniil Medvedev, quarto colocado do ranking, também avançou. Ele despachou o italiano Matteo Arnaldi por 2/6, 6/4 e 6/4. Na terceira rodada, o tenista da Rússia terá pela frente o americano Sebastian Korda, que eliminou o australiano Max Purcell por duplo 6/3.

Também avançaram neste sábado o casaque Alexander Bublik, o canadense Felix Auger-Aliassime, o americano Ben Shelton, o checo Jakub Mensik e o russo Karen Khachanov.

SWIATEK ATROPELA

Líder do ranking feminino, a polonesa Iga Swiatek assegurou seu posto nas oitavas de final ao vencer a romena Sorana Cirstea por tranquilos 6/1 e 6/1. Na sequência, sua adversária será a local Sara Sorribes Tormo, que despachou a veterana belarussa Victoria Azarenka por 7/6 (7/0) e 6/3.

As demais cabeças de chave não decepcionaram. Avançaram as americanas Coco Gauff (3ª) e Madison Keys (18ª), a tunisiana Ons Jabeur (8ª) e a letã Jelena Ostapenko (9ª).