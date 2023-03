João Chianca supera Robinson e celebra 1º título no Circuito Mundial de Surfe

O Brasil voltou a mostrar a sua força na elite do surfe nesta terça-feira. João Chianca, o Chumbinho, derrotou o australiano Jack Robinson, conquistou a etapa de Peniche, em Portugal, e levantou seu primeiro título no Circuito Mundial de Surfe. Com uma performance sensacional, ele encaixou dois tubos e superou o rival por 17.57 a 11.84.

Pela primeira vez na carreira, o surfista brasileiro subiu ao lugar mais alto do pódio. Superar o líder do ranking mundial na finalíssima valorizou ainda mais o seu feito. Na saída da água, mais festa. Ao subir no palanque, Chumbinho recebeu o abraço do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve presente no evento.

Na campanha do título, Chumbinho despachou Kelly Slater e Ethan Ewing até chegar à bateria decisiva contra Robinson. Ele se junta agora a Adriano de Souza, Gabriel Medina, Filipe Toledo, Tatiana Weston-Webb e Italo Ferreira, brasileiros que já conseguiram levar o título da etapa portuguesa.

Na disputa, João Chianca começou a construir a sua boa exibição com uma direita perfeita. Logo na sequência, encaixou um tubo e depois de alguma espera pegou outra onda em que se saiu muito bem. Depois de obter um 8.50, ele acrescentou um 9.07 depois de conseguir mais um tubo.

Concluída a etapa de Peniche, em Portugal, os surfistas voltam a cair na água entre os dias 4 e 14 de abril para a disputa em bells Beach, na Austrália.

TATIANA WESTON-WEBB CAI NA SEMI

Quem também esteve em ação nesta terça-feira foi Tatiana Weston-Webb. Apesar do empenho em suas manobras, a brasileira acabou eliminada na semifinal ao ser superada pela americana Courtney Conlogue nos minutos finais.

Apesar da ausência na decisão, o terceiro lugar em Portugal consagra o melhor resultado da brasileira nesta temporada. Em Pipeline, ela deixou a competição nas quartas de final. Antes, em Sunset, a eliminação veio nas oitavas.

A disputa foi marcada pelo equilíbrio e as duas candidatas apresentaram uma pontuação bem próxima. Enquanto a brasileira conseguiu 6.50, Courtney tirou um 6.10. Nos minutos finais, porém, a americana conseguiu pegar uma boa onda, encaixou uma direita e acabou vencendo Tatiana no finalzinho da bateria.